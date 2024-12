FC Nantes vs JA Drancy : Antoine Kombouaré confirme quatre forfaits et un retour au FCN

L’infirmerie du FC Nantes est bien remplie avant la rencontre face à JA Drancy en Coupe de France. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, devra composer sans plusieurs cadres.

FC Nantes : Antoine Kombouaré privé de plusieurs cadres pour le choc FCN-JA Drancy

Le FC Nantes entame sa campagne de Coupe de France ce samedi en se déplaçant à Drancy (National 3). Un match qui s’annonce compliqué pour les Canaris, privés de plusieurs éléments clés. En conférence de presse ce jeudi 19 décembre 2024, le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a fait le point sur ses hommes disponibles pour cette affiche. Plusieurs cadres sont forfaits.

Antoine Kombouaré devra notamment faire face à l’absence de Tino Kadewere, toujours convalescent après une rechute au quadriceps. Mais c’est surtout le forfait de Moses Simon qui constitue une véritable perte pour le FC Nantes.

Le Nigérian, véritable dynamiteur de l’attaque nantaise, souffrait depuis plusieurs jours et a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer une plaque et des vis. Il sera absent des terrains pendant deux semaines. « Il souffrait beaucoup ces derniers jours. Avec mon accord, il a retiré la plaque et les vis. Il a deux semaines désormais avant de reprendre avec le groupe. C’est un soulagement pour lui », a expliqué Antoine Kombouaré.

Fabien Centonze, le latéral droit, est également forfait en raison d’une nouvelle gêne au genou. Adel Mahamoud, blessé au genou depuis le début de saison, poursuit sa rééducation.

En revanche, bonne nouvelle pour les supporters nantais : Mostafa Mohamed, sorti sur blessure lors du dernier match de Ligue 1 face au Stade Brestois, a repris l’entraînement et est donc disponible pour ce déplacement.