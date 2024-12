Corte vs OGC Nice : Franck Haise annonce une surprise en Coupe de France

L’OGC Nice affronte ce samedi Corte avec un onze inédit. Franck Haise prépare un énorme changement tactique pour ce match de Coupe de France.

OGC Nice : Franck Haise annonce la titularisation de Maxime Dupé contre Corte

Ce samedi, l’OGC Nice se rend en Corse pour affronter Corte en 32èmes de finale de la Coupe de France. Mais avant cette rencontre, les Aiglons, déjà décimés par les blessures, voient leur infirmerie se remplir encore un peu plus avec les forfaits de Tom Louchet et de Pablo Rosario. « On compte 13 absents », déplore Franck Haise, l’entraîneur du Gym.

Cette situation compliquée oblige le technicien niçois à faire preuve d’inventivité pour composer son équipe. Afin de préserver ses titulaires et de donner du temps de jeu à certains joueurs, Franck Haise a décidé de procéder à une rotation importante, notamment dans les buts. C’est donc Maxime Dupé, le gardien remplaçant, qui aura l’opportunité de faire ses débuts sous le maillot niçois à la place de Marcin Bulka.

« C’est Maxime Dupé qui jouera », a confirmé l’entraîneur. Cette décision récompense le travail du portier français, qui s’entraîne assidûment depuis son arrivée en provenance d’Anderlecht. Avec un onze de départ largement remanié, l’OGC Nice se présentera à Corte avec l’ambition de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de France. Cependant, cette mission ne sera chose facile.