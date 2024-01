À la recherche d’un nouveau gardien de but, la direction de l’OGC Nice a entamé des discussions pour faire venir Maxime Dupé.

À la fin de son contrat avec le Toulouse FC en juin dernier, Maxime Dupé a pris la décision de tenter une nouvelle aventure à l'étranger en rejoignant Anderlecht. Cependant, le gardien de 30 ans a connu des revers inattendus en Belgique. Bien qu'il ait été titulaire indiscutable en début de saison, il a rapidement cédé sa place à Kasper Schmeichel, le gardien danois de 37 ans arrivé en provenance de l'OGC Nice.

Face à cette situation délicate, Maxime Dupé envisage sérieusement un départ de la Belgique et semble avoir déjà trouvé un nouveau point d'ancrage en France. En effet, selon les informations de Foot Mercato, l'OGC Nice manifeste un vif intérêt pour le gardien de but français et a même déjà entamé des négociations en vue de boucler son transfert d'ici la fin du mercato de janvier. Si un accord venait à être conclu entre les différentes parties, cela permettrait au club niçois de renforcer ses rangs avec un gardien expérimenté. Le directeur sportif Florent Ghisolfi est à l’œuvre dans ce sens.

Maxime Dupé pour remplacer Salvatore Sirigu

Après avoir évolué au FC Nantes et au Toulouse FC, Maxime Dupé a de grandes chances d’effectuer un retour dans le Championnat de France sous les couleurs de l'OGC Nice. Sa venue serait notamment destinée à combler le vide laissé par le départ de Salvatore Sirigu, qui a récemment rejoint le club de Fatih Karagümrük en Turquie.

Le gardien français, conscient des défis à relever, semble ouvert à cette opportunité de retrouver le football français et de contribuer aux ambitions de l'OGC Nice. Si les négociations aboutissent, l'expérience de Maxime Dupé pourrait apporter une dimension supplémentaire à l'équipe niçoise, renforçant ainsi la compétitivité du club sur la scène nationale.