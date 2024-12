RC Lens – PSG : Will Still annonce un grand changement pour le RCL face au Paris SG

Will Still et le RC Lens devront composer avec une absence de taille face au PSG dimanche. Brice Samba est forfait pour le 32e de finale de Coupe de France.

RC Lens – PSG : Hervé Koffi titulaire face au Paris SG, une grande première avec le RCL

C’est une opportunité en or qui s’offre à Hervé Koffi. Le gardien burkinabé sera titulaire dans les buts du RC Lens lors du match de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, ce dimanche. Initialement prévu pour être le gardien numéro un de la compétition, Brice Samba est forfait en raison d’une blessure à la cheville et au dos.

C’est donc Hervé Koffi, arrivé cet été en provenance de Charleroi, qui hérite d’une place de titulaire inespérée. « Hervé débutera dimanche. À lui de montrer qu’il a le niveau. Il le fait à l’entraînement de façon régulière. Il est intéressant », a déclaré Will Still en conférence de presse. Le gardien burkinabé avait déjà pu montrer quelques-unes de ses qualités lors de la préparation d’avant-saison dans les buts du RC Lens.

Cette titularisation face au PSG est une étape importante dans l’intégration de Koffi au sein de l’effectif du RC Lens. Le jeune gardien aura à cœur de saisir cette chance pour montrer tout son talent et convaincre son entraîneur.

Reste à savoir si Koffi conservera sa place de titulaire en cas de qualification pour le tour suivant. Will Still a rappelé que ses choix se baseront toujours sur la performance : « J’ai toujours dit que les 11 meilleurs joueront », a-t-il rappelé.