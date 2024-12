AJ Auxerre : Christophe Pélissier veut bien finir l’année face à l’US Dunkerque

Pour son dernier match de l’année 2024, l’AJ Auxerre reçoit à domicile l’US Dunkerque dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. À quelques heures du coup d’envoi, l’entraîneur Christophe Pélissier s’est exprimé en conférence de presse sur cette rencontre et son adversaire.

Christophe Pélissier veut battre Dunkerque à domicile

Conserver une dynamique positive jusqu’à la fin de la saison reste un objectif majeur pour l’AJ Auxerre. En Ligue 1, les Auxerrois ont marqué les esprits et ont terminé l’année sur une bonne note avec un match nul important contre le RC Lens (2-2). Christophe Pélissier souhaite maintenir cet élan face à l’US Dunkerque en Coupe de France.

« Bien finir l’année à domicile, c’est essentiel. Il faut toujours entretenir une bonne dynamique. La Coupe de France permet de vivre des moments incroyables, et ici, à l’AJA, on le sait bien. Nous devons rester mobilisés, notamment avec les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu. On ne réussit pas une saison avec une équipe, mais avec tout un groupe », a déclaré Christophe Pélissier.

L’entraîneur reste toutefois prudent quant à la qualité de son adversaire : « Dunkerque a gagné ici l’année dernière. Nous connaissons la qualité de cette équipe. Je préfère jouer ce type de match chez nous plutôt que sur un terrain difficile à l’extérieur. Dunkerque est une formation de grande qualité. Dimanche, la meilleure équipe possible sera alignée, et les joueurs devront prouver qu’ils peuvent répondre présents. »

Miser sur tout le groupe pour réussir

Cette rencontre face à l’US Dunkerque sera aussi l’occasion pour Christophe Pélissier de faire jouer des éléments qui ont eu moins de temps de jeu cette saison. Parmi eux, Assane Dioussé, qui accompagnait son entraîneur en conférence de presse.« Assane a un rôle très, très important dans le vestiaire. Il est toujours positif et donne tout à l’entraînement. Il doit aussi s’imposer sur le terrain en tant que joueur clé », a souligné Pélissier.

Le coach français de 59 ans a également annoncé la titularisation de Tom Negrel au poste de gardien de but en raison des blessures de Donovan Léon et Théo De Percin. « C’est Tom Negrel qui jouera. Nous avons confiance en lui. Ce sera à lui de montrer ses qualités. C’est un garçon qui doit prendre confiance, et un match comme celui-ci peut l’y aider », a-t-il conclu.