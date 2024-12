Bordeaux – Stade Rennais : Bruno Irles dévoile son groupe pour piéger le SRFC

Ce dimanche, à 14h45, les Girondins de Bordeaux accueillent le Stade Rennais, à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Bruno Irles, l’entraîneur des Girondins, a dévoilé son groupe pour tenter de piéger le SRFC.

Bordeaux : Bruno Irles sort l’artillerie lourde contre le Stade Rennais

Pour ce choc contre le Stade Rennais, Bruno Irles doit composer avec un groupe presqu’au complet. Absent depuis plusieurs semaines, Youssouf Assogba a enfin retrouvé les terrains. Le latéral droit de 23 ans était avec le groupe de National 3 la semaine dernière et est donc disponible pour ce choc contre les hommes de Jorge Sampaoli.

La présence de l’international béninois laisse un large choix au coach des Girondins de Bordeaux. Absent de l’entraînement de vendredi, l’attaquant anglais Andy Carroll est finalement présent et pourra donc tenir sa place sur le terrain. Si le groupe de National 3 est en vacances, Nama Fofana, Issam Ben Khemis, N’Famady Diaby et Malhory Noc sont retenus par Bruno Irles et postulent donc pour une place ce dimanche face au Stade Rennais.

Le groupe de Bordeaux

Gardiens de but : Lassana Diabaté, Over Mandanda

Défenseurs : Nathanaël Bai, Djibril Diaw, Jean Grillot, Cédric Yambéré, Driss Trichard, Nama Fofana, Youssouf Assogba

Milieux de terrain : Emeric Depussay, Adrien Louveau, Thomas Trazié, Issam Ben Khemis, N’Famady Diaby

Attaquants : Soufiane Bahassa, Yanis Merdji, Amadou Diallo, Travis Mutyaba, Andy Carroll, Malhory Noc.