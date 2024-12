OM : Geoffrey Kondogbia révèle le secret de la virée de Marseille à Copenhague

Geoffrey Kondogbia et l’OM ont fait un voyage de cohésion à Copenhague, au Danemark, qui semble faire beaucoup du bien aux hommes de Roberto De Zerbi. Le Centrafricain est revenu sur cette virée après la victoire de Marseille face à l’ASSE en Coupe de France.

OM : Le séjour à Copenhague a renforcé la cohésion de Marseille

Quelques jours après le match nul face au LOSC en championnat, Geoffrey Kondogbia et l’ensemble de l’effectif de l’OM se sont envolés pour Copenhague, au Danemark. Organisé à l’initiative de Leonardo Balerdi, ce séjour a permis aux joueurs de se retrouver en dehors du cadre strict de l’entraînement. Sans la présence du staff technique, les joueurs ont pu profiter de ce moment pour renforcer les liens d’amitié et créer une atmosphère plus détendue.

Après leur victoire convaincante face à l’AS Saint-Étienne (4-0) en Coupe de France, Kondogbia a évoqué l’impact positif de ce récent séjour à Copenhague. « C’est sûr que quand on est ensemble, en groupe, et qu’on se retrouve, on apprend à se connaître dans l’intimité. On sait que des joueurs sont arrivés après, c’était important d’apprendre à se connaître. Ça a été un aspect positif », a-t-il confié.

Cette cohésion semble avoir porté ses fruits puisque l’Olympique de Marseille enchaîne les bonnes performances. La victoire face à Saint-Étienne en est la preuve. Les joueurs de Marseille sont actuellement deuxièmes de Ligue 1 et affichent un visage convaincant. Ce séjour à Copenhague apparaît donc comme un élément clé dans la dynamique positive du groupe marseillais.