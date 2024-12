Mercato PSG : Le dossier Nico Williams relancé au Paris SG ?

Pour Nico Williams, le PSG maintient toujours un intérêt prononcé pour le mercato. Après avoir déjà tenté de recruter l’Espagnol l’été dernier, le club de la capitale française pourrait à nouveau passer à l’action.

Mercato : Le PSG ne lâche pas l’affaire Nico Williams

Révélé lors de l’Euro 2024, Nico Williams avait été au cœur de nombreuses rumeurs de transfert l’été dernier. Le FC Barcelone avait notamment fait de lui une priorité mais le joueur avait finalement décidé de prolonger son contrat avec l’Athletic Bilbao. « L’Athletic, c’est tout pour moi. J’ai eu des offres de clubs que beaucoup auraient acceptées. Mais moi je suis heureux ici », justifiait-il en septembre dernier.

« C’est mon agent qui gère ça, moi j’ai décidé d’être ici une année de plus et je vais profiter des compétitions européennes. Après les vacances, j’ai parlé avec mes parents, mon frère et j’ai pris cette décision de rester un an de plus. Le sentiment de l’Athletic est unique. Et c’est le meilleur endroit pour progresser », avait confié Nico Williams, pendant que le PSG gardait un œil sur lui.

Le Paris SG prêt à relancer l’offensive

Cependant, l’intérêt du PSG pour le jeune Espagnol n’a pas faibli. Selon le média espagnol El Desmarque, cité par Foot Mercato, le club parisien serait toujours prêt à activer la clause libératoire de Nico Williams, estimée à 58 millions d’euros. Le profil du joueur, alliant vitesse, dribbles et sens du but, correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique.

Le PSG devra toutefois convaincre Nico Williams de quitter l’Athletic Bilbao. Le joueur semble attaché à son club formateur et pourrait être réticent à un départ en cours de saison. Cependant, les sirènes de la Ligue 1 et l’opportunité de rejoindre un club ambitieux comme le PSG pourraient le tenter.