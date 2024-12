Mercato OM : Marseille tient bon pour sa révélation en attaque

L’OM aurait pu perdre un précieux attaquant lors du dernier mercato estival. Luis Henrique, l’ailier gauche de l’Olympique de Marseille, était convoité par plusieurs clubs européens désireux de boucler son transfert.

Mercato OM : Luis Henrique, un départ manqué cet été

Luis Henrique est en train de s’imposer comme l’une des révélations de la saison en Ligue 1. De retour à l’Olympique de Marseille après un prêt à Botafogo au Brésil, l’attaquant brésilien confirme enfin tout le bien qu’on pensait de lui. Ses statistiques sont éloquentes : 7 buts et 6 passes décisives en 16 matchs disputés avec l’OM cette saison.

Sa récente prestation face à l’ASSE (4-0) en Coup de France, avec un but et une passe décisive, est venue confirmer son excellente forme. Son avenir à l’OM semblait pourtant compromis cet été. Luis Henrique était fortement pressenti pour s’en aller vers d’autres cieux. De nombreux clubs, dont Parme et le Zénit Saint-Pétersbourg, s’étaient même renseignés sur sa situation, selon L’Equipe.

Un élément indispensable à l’Olympique de Marseille

Un retour au Brésil était même envisagé pour l’ailier de 21 ans. Finalement, aucune offre n’a satisfait les dirigeants marseillais. Un coup de chance pour l’OM, qui peut désormais compter sur un élément clé de son effectif. Les coéquipiers de Luis Henrique ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Pierre-Emile Hojbjerg, milieu de terrain de l’OM, a souligné le talent, le travail et la progression du Brésilien.

« Luis Henrique est un bon garçon, talentueux, avec un grand cœur. Il travaille bien, c’est important qu’il reste toujours dans le jeu, toujours concentré. Franchement », a-t-il déclaré au micro de BFM Marseille. Son implication et sa bonne humeur en font aujourd’hui un élément indispensable du système de jeu mis en place par Roberto De Zerbi à l’OM.