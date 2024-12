Coupe de France : L’OM humilie l’ASSE et file en 16e de finale

L’OM a décroché son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France en s’imposant avec la manière face à l’ASSE, ce dimanche après-midi. Mason Greenwood s’est particulièrement distingué au cours de cette rencontre.

ASSE – OM : Festival offensif de l’Olympique de Marseille avant les fêtes

L’OM déroule sur la pelouse de l’ASSE grâce à des buts de Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Henrique et Pierre-Emile Höjbjerg. Comme il y a deux semaines, l’AS Saint-Étienne a vécu un véritable calvaire à domicile face à l’Olympique de Marseille. Très offensif dès l’entame, l’équipe de Roberto De Zerbi a profité de l’exclusion d’Ibrahim Sissoko à la 21e minute pour accentuer sa domination.

Dans la foulée de ce carton rouge, Mason Greenwood a ouvert le score pour l’OM (22e). La pression sur le but stéphanois s’est ensuite intensifiée, et c’est Adrien Rabiot, comme en championnat, qui a trouvé le chemin des filets d’une magnifique volée sur corner. En seconde période, les Marseillais ont continué d’imposer leur rythme et de dominer avec fluidité.

Luis Henrique inscrit un but important à la 69e minute, profitant d’une frappe contrée pour conclure avec puissance (0-3). L’équipe est restée agressive et Pierre-Emile Höjbjerg a ajouté un quatrième but à la 81e minute après une belle action collective (0-4). Malgré quelques tentatives des Verts, notamment par Mathieu Cafaro, l’ASSE a eu du mal à exister à Geoffroy-Guichard face à un collectif marseillais solide et bien organisé.

Les nombreux changements opérés par les deux entraîneurs n’ont pas inversé la tendance, et l’OM a sécurisé une victoire convaincante pour accéder aux seizièmes de finale de la Coupe de France.

Mason Greenwood rentre un peu plus dans l’histoire

Mason Greenwood continue d’écrire son histoire à l’Olympique de Marseille. L’ailier olympien a glacé Geoffroy-Guichard en ouvrant le score face à l’AS Saint-Étienne, en 32ᵉ de finale de la Coupe de France, une minute seulement après l’exclusion d’Ibrahim Sissoko. Avec ce nouveau but, l’international anglais entre un peu plus dans l’histoire du club phocéen.

En effet, l’ancien joueur de Manchester United est devenu le premier joueur à inscrire 11 buts lors de ses 16 premiers matchs, toutes compétitions confondues, avec l’OM depuis Didier Drogba en 2003 (qui en avait marqué 12). Un exploit majeur qui confirme match après match, le talent de cet attaquant. L’international anglais de 23 ans est devenu le premier joueur à inscrire 11 buts lors de ses 16 premiers matchs officiels avec l’OM depuis Didier Drogba, qui en avait inscrit 12, en 2003.