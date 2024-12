PSG Mercato : Coup de théâtre pour le retour de Christopher Nkunku ?

En manque de temps de jeu à Chelsea, Christopher Nkunku est annoncé au PSG pour renforcer le secteur offensif. Mais l’agent de l’attaquant français pourrait compromettre les plans du Paris SG.

PSG Mercato : Christopher Nkunku finalement prêté au Barça ?

En difficulté sous les ordres d’Enzo Maresca, Christopher Nkunku pourrait quitter les rangs de Chelsea durant le mercato hivernal qui s’annonce. Désireux d’avoir plus de temps de jeu, l’international français a demandé à ses représentants de lui trouver un nouveau point de chute. Un départ de l’attaquant de 27 ans en janvier semble de plus en plus probable puisque les Blues seraient aussi ouverts à ce changement.

Le club londonien serait même disposé à négocier un prêt avec option d’achat pour faciliter son départ. Et alors que le Paris Saint-Germain se positionnait comme une option sérieuse pour rapatrier son ancien titi, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani, le FC Barcelone pourrait bouleverser les plans de Luis Enrique.

En effet, selon les informations relayées par Sport, Pini Zahavi, l’agent de Nkunku, aurait proposé ses services au club espagnol. Intéressé par le projet barcelonais, l’ailier tricolore serait même prêt à une baisse de salaire significative pour faciliter un prêt en janvier.

Cependant, la situation financière compliquée des Blaugranas complique considérablement leurs capacités à finaliser une telle opération dans l’immédiat. Cette situation laisse donc un boulevard au Paris SG, qui rêve toujours de rapatrier son ancien joueur.