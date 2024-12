OM Mercato : Roberto De Zerbi tente un coup de maitre à Brighton

L’entraîneur de l’OM pourrait surprendre durant ce mercato. Après une première tentative manquée, Roberto De Zerbi revient à la charge pour son ancien joueur de Brighton, Julio Enciso.

Mercato : Roberto De Zerbi ne jette pas l’éponge pour Julio Enciso

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato hivernal très animé. L’entraîneur Roberto De Zerbi compte profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer son équipe. Et si des recrues sont attendues en défense, un milieu de terrain supplémentaire est également espéré à l’OM.

Il faut dire que la longue absence de Valentin Carboni pousse le club à recruter un milieu offensif supplémentaire. Et pour le remplacer, Roberto De Zerbi aurait une idée bien précise en tête : Julio Enciso. Le technicien italien, qui connaît bien le joueur pour l’avoir dirigé à Brighton, souhaiterait l’attirer à l’OM.

L’international paraguayen a lui-même confirmé des discussions avec les Phocéens durant le mercato estival, sans succès. Malgré cette première tentative manquée, Roberto De Zerbi ne lâche rien pour son transfert. Selon Live Foot, l’entraîneur de l’OM pousse en coulisse pour recruter Julio Enciso durant ce mois de janvier.

Brighton acaba de anunciar que Roberto De Zerbi no continuará al frente del equipo en la temporada 2024/25.



El de mañana, será su último partido como entrenador de Las Gaviotas.



🇵🇾 Julio Enciso tendrá nuevo DT en los próximos días. pic.twitter.com/4qsUf7vACl — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) May 18, 2024

Un prix conséquent pour les finances de l’OM

Le jeune prodige, malgré son talent indéniable, peine à s’imposer chez les Seagulls. Un transfert à Marseille pourrait donc lui offrir une nouvelle opportunité de s’exprimer. Cependant, l’opération s’annonce délicate. La valeur marchande de Julio Enciso est estimée entre 25 et 30 millions d’euros, une somme conséquente que l’OM ne lâchera pas facilement.

Un prêt pourrait être la solution adéquate, mais Brighton sera-t-il prêt à se séparer d’un joueur à fort potentiel, même pour une courte durée ? La concurrence est également présente. Le FC Séville suit de près le dossier. Mais l’aura de De Zerbi et le projet sportif de l’OM pourraient faire pencher la balance en faveur du club phocéen.

Le président Pablo Longoria et son équipe devront trouver les bons arguments pour convaincre les dirigeants de Brighton. Et si cette opération venir à aboutir, ce serait un véritable coup de maître pour l’OM, qui renforcerait ainsi son milieu de terrain et poursuivrait sa montée en puissance.