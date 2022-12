Stade Rennais Mercato : Le FC Séville s'offre un défenseur du SRFC

Publié par Dylan le 31 décembre 2022 à 17:01

Indésirable au Stade Rennais, un défenseur a officialisé son départ au FC Séville. Le club andalou, relégable en Liga s'offre un premier renfort cet hiver.

Ce n'était plus qu'une question de temps. Pisté depuis de longues semaines par le FC Séville, le défenseur central Loïc Badé avait affiché sa volonté de rejoindre le club andalou. Il ne restait plus qu'un obstacle : le SRFC, à qui il appartient. Le club a finalement accepté de céder son joueur selon son communiqué officiel, publié ce samedi. Pas vraiment désiré au Stade Rennais, Loïc Badé n'a participé qu'à un seul match des Rouge & Noir cette saison. C'était en Ligue 1 : il avait alors disputé l'ensemble du match contre l'AC Ajaccio, pour le compte de la 3ème journée le 21 septembre dernier. Une éternité.

C'est ainsi la fin d'un long feuilleton qui n'en était pas vraiment un. Le joueur était même prêté cette saison à Nottingham Forest, promu en Premier League. L'objectif ? Lui donner du temps de jeu. Mais très vite, la saison de Badé est devenue un long fleuve tranquille. Trop tranquille. C'est simple : il n'a pas joué le moindre match avec les Reds. L'ancien lensois tentera donc de se relancer au FC Séville, relégable en Liga avec une triste 18ème place après 15 journées.

Stade Rennais Mercato : Loïc Badé prêté avec option d'achat au FC Séville

Jorge Sampaoli, l'entraîneur du FC Séville et ancien coach de l'OM peut être néanmoins satisfait de sa nouvelle recrue. Badé a réalisé une saison pleine en Ligue 1 l'année passée, avec le RC Lens (31 matchs joués). De plus, les Andalous sont bien trop friables cette saison avec 23 buts encaissés. Surtout, ils n'arrivent plus à marquer : seuls 14 buts ont été inscrits en Liga cette saison. Un bilan bien maigre, quand on sait qu'il fait du FC Séville la 16ème attaque du championnat espagnol.

Selon le communiqué officiel du Stade Rennais, Loïc Badé est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. La possibilité de conserver le joueur à l'issue de ce contrat est donc toujours là pour le club breton et reste intéressante si jamais le défenseur de 22 ans revit sous les ordres de Jorge Sampaoli. Le SRFC espère que la situation se décantera également pour Joe Rodon, qui n'est également plus désiré par la direction.