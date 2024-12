OM Mercato : Paul Pogba, l’offre de Longoria dévoilée

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec la Juventus et autorisé à retrouver les terrains en mars prochain après sa condamnation pour dopage, Paul Pogba est régulièrement annoncé proche de l’OM. Pablo Longoria serait passé à l’action pour battre la concurrence.

OM Mercato : Un contrat innovant pour Paul Pogba pour limiter les risques ?

Ces derniers jours, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont multiplié les sorties médiatiques pour atténuer les rumeurs autour de Paul Pogba, avant la trêve hivernale. Le président Pablo Longoria s’est d’abord exprimé sur ce dossier en assurant qu’« il n’y a pas de discussion actuellement. » Puis le conseiller Medhi Benatia lui a emboîté le pas en expliquant ses réticences quant à cette piste.

Simple stratégie pour brouiller les cartes ? C’est possible, car, en coulisses, il semble que le club phocéen se soit finalement décidé à accélérer dans ce dossier. Le média Europa Calcio a, ainsi, révélé ce mercredi que des contacts ont bel et bien été initiés entre l’état-major de l’OM et le clan Paul Pogba, même si les discussions n’en sont qu’à un « stade très embryonnaire », selon la même source.

Surtout, le média apporte des précisions sur le contrat que l’OM envisagerait de proposer au milieu de terrain de 31 ans. À en croire la publication italienne, il s’agirait d’un bail de plusieurs années, dont les contours exacts seraient définis en fonction du nombre de matchs joués par Pogba durant ses premiers mois sur la Canebière.

Une manière de se prémunir contre les risques liés à la signature d’un joueur régulièrement freiné par les blessures et qui n’a plus joué depuis septembre 2023. Avec cette formule contractuelle, l’Olympique de Marseille prendrait un risque plus limité.