PSG Mercato : Le clan Paul Pogba donne son accord pour le Paris SG

11 mars 2022

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est annoncé comme la priorité estivale du PSG. Une possibilité qui plairait à la famille du joueur.

La famille Pogba serait très heureuse en signant au PSG

D’après les informations ce vendredi par le journaliste d’investigations Romain Molina, « Leonardo a une seule envie, c’est de faire Paul Pogba, avec son ami Mino Raiola, et surtout pas un autre milieu. On a l’impression que Mino Raiola a une influence plus que considérable sur Leonardo. » Désireux de remodeler son effectif la saison prochaine, le Paris Saint-Germain aurait ainsi fait du milieu de terrain de Manchester United sa grande priorité à ce poste.

Avec la situation du joueur de 28 ans, le club de la capitale serait prêt à lui offrir un salaire qui le placerait automatiquement dans le panier des gros revenus de l’effectif des Rouge et Bleu. À en croire La Gazzetta Dello Sport, si Leonardo a laissé le FC Barcelone prendre le devant dans le dossier Franck Kessié, c’est tout simplement parce qu’il est certain d’obtenir la signature de Pogba. Une possibilité qui ferait le bonheur du clan Paul Pogba. Dans une interview accordée à BeIN Sports, l’ancien coéquipier de l’international français à la Juventus Turin, Claudio Marchisio, a avoué que la famille du numéro 6 de Manchester United le pousse clairement à s’engager avec le PSG.

« J’en parle souvent avec Paul. Je l’ai dit dans une autre interview, son retour en Angleterre n’était pas judicieux pour sa progression (…) Malheureusement, je pense que son retour n’a pas été positif pour lui, même s’il a connu des victoires importantes en Europa League avec Manchester, Champion du monde avec la France. Je pense que lui et sa famille seraient très heureux s’il rejoignait le PSG. Revenir à la maison dans un grand club, essayer de gagner la Ligue des Champions comme l’a fait la Juventus. Mais moi à l’inverse je serais très heureux de le revoir à Turin parce qu’il a laissé un très bon souvenir », a expliqué le milieu relayeur italien de 36 ans. Aux dernières nouvelles, le coéquipier de Cristiano Ronaldo ne devrait pas rester dans le Nord de l’Angleterre à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Départ inéluctable pour Paul Pogba à Man United

En effet, Sky Sports assure que les chances de voir Paul Pogba prolonger avec Manchester United sont désormais quasiment nulles. À quelques mois de la fin de son engagement avec les Red Devils, il n’y aurait aucune avancée réelle concernant des négociations sur un renouvellement. La chaîne britannique précise d’ailleurs depuis l’été dernier, plus aucune proposition n’a été soumise au joueur par sa direction à propos d’un nouveau contrat.

Même si le natif de Lagny-sur-Marne n’exclut pas forcément de rester en Angleterre, sa destination la plus plausible à l’heure actuelle serait le Paris Saint-Germain, selon les renseignements de Nicolo Schira, qui précise également que le Real Madrid, la Juventus Turin et le Bayern Munich seraient aussi intéressés par la Pioche.

Affaire à suivre donc…