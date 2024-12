ASSE : L’absence de KSV à Saint-Etienne continue de faire des vagues

Le nouveau propriétaire de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures (KSV), fait l’objet de vives critiques en raison de son absence remarquée à Saint-Etienne. Romain Molina tire à son tour la sonnette d’alarme quant au risque de relégation qui menace le club stéphanois.

ASSE : Alerte rouge ! Eirik Horneland pour sauver les Verts ?

L’ASSE connaît des difficultés depuis son retour en Ligue 1. Après quinze journées, le club se retrouve en position de barragiste au classement. Plusieurs indicateurs sont au rouge pour les Verts à la trêve hivernale, en raison de résultats catastrophiques lors de la première moitié de saison : seulement 13 points sur 45 possibles, 10 défaites, 34 buts encaissés pour seulement 12 inscrits, et aucune victoire à l’extérieur.

Face au péril qui menace l’AS Saint-Etienne, Ivan Gazidis, le nouveau président du club, a réagi en remplaçant Olivier Dall’Oglio (60 ans) par Eirik Horneland (49 ans), un entraîneur norvégien dont l’expérience se limite à son pays natal. Il a également promis un mercato hivernal plus pertinent que celui de l’été, afin de redresser la situation.

KSV critiqué : L’absence des propriétaires met l’AS Saint-Etienne en péril

Cependant, le dirigeant sud-africain est critiqué pour ses absences répétées auprès de l’équipe. Pour se justifier, il a rappelé la mise en place d’une équipe dirigeante, avec notamment Jean-François Soucasse (directeur général), en plus des responsables du groupe canadien : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld. Mais cela ne suffit pas, selon Romain Molina.

« KSV a investi 20 millions d’euros cet été dans le recrutement, et c’est une bonne chose. Mais les propriétaires du club ne viennent jamais, invoquant des contraintes, et peut-être aussi des raisons personnelles… Mais à quoi s’attendaient-ils ? Croyaient-ils qu’en venant une ou deux fois à Saint-Étienne, cela suffirait, alors qu’il s’agit d’une des pires directions depuis des années ? On ne change rien, on ne fait pas le ménage, et on investit 20 millions pour se retrouver relégable ? C’est honteux », a commenté le journaliste dans une vidéo de bilan de mi-saison des clubs de Ligue 1.

Pour conclure, Molina a salué la mobilisation et le soutien indéfectible des supporters de l’ASSE : « Heureusement qu’il y a le public, heureusement qu’il y a Geoffroy-Guichard », a-t-il souligné.