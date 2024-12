Mercato PSG : António Silva snobe le Paris SG !

António Silva, le jeune défenseur central de Benfica Lisbonne, croule sous les offres cet hiver. Longtemps associé à des cadors européens comme le PSG, le Portugais aurait fait son choix.

Mercato PSG : António Silva s’éloigne du Paris SG, direction Italie ?

Cible prioritaire du PSG en vue du prochain mercato hivernal, le défenseur portugais de Benfica Lisbonne, António Silva se dirige vers une autre destination. Alors que les rumeurs l’envoyaient régulièrement du côté de Paris SG ou de Manchester, c’est finalement vers la Serie A que le joueur de Benfica semble pencher.

Révélation du football portugais, António Silva a rapidement attiré l’attention des plus grands clubs européens. Ses belles performances en ont fait l’une des pépites les plus convoitées du marché. Cette saison, le crack portugais a déjà disputé 11 rencontres avec son club et a inscrit un but. Si le Paris Saint-Germain et Manchester United semblaient être en pole position pour s’attacher ses services, c’est finalement la Juventus qui tient la corde.

Ces dernières semaines, les rumeurs s’étaient intensifiées autour d’un possible transfert du défenseur lusitanien vers le Piémont. Et d’après les dernières informations, l’intérêt est réciproque. Selon Jorge Mendes, l’agent du joueur, António Silva aurait décidé de rejoindre la Juventus.

« António Silva veut la Juventus et la Juventus veut António Silva. Maintenant, c’est à Benfica de décider. Nous devons être patients et attendre quelques jours. Ce sont des choses qui peuvent changer en cinq minutes pendant le marché des transferts », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Sky.

Sous contrat avec Benfica Lisbonne jusqu’en 2027, la valeur marchande d’António Silva est estimée à 38 millions d’euros. Mais les dirigeants de Benfica Lisbonne exigeraient plus pour céder leur pépite. Selon le journal A Bola, les dirigeants des Aigles seraient disposés à accepter une offre comprise entre 60 et 70 millions d’euros.