Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed vers la Turquie !

Un géant turc se positionne pendant ce mercato estival pour recruter l’attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed. Les négociations sont en cours.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed se dirige vers la Turquie

Mostafa Mohamed n’est plus en odeur de sainteté au FC Nantes et pourrait claquer la porte pendant ce mercato estival. Les dirigeants du FC Nantes ont lancé l’opération d’engraissage et plusieurs joueurs prennent déjà la porte. L’international égyptien est aussi concerné par le vent de départ puisqu’il n’est plus trop performant.

Le Pharaon a inscrit 6 buts en 32 matches avec les Canaris cette saison, mais plusieurs prétendants se bousculent pour le déloger du FCN. Les tensions avec la direction du FC Nantes à la fin de la saison ont davantage compliqué sa situation. Mostafa Mohamed a refusé de disputer la dernière rencontre de la saison face au Montpellier HSC placée sous le signe de la lutte contre l’homophobie, et a été écarté du groupe.

Maintenant que le mercato estival ouvre officiellement ses portes, il devrait chercher un nouveau point de chute pour se relancer. Ses agents discutent actuellement avec un prétendant en Turquie. Selon les informations du média Btolat, Mostafa Mohamed est une cible prioritaire pour l’Istanbul Basaksehir. Les dirigeants de cette formation turque sont en pleine négociation avec l’entourage du Pharaon pour boucler sa signature.

Mostafa Mohamed maîtrise bien le championnat turc puisqu’il avait déjà évolué à Galatasaray avant de venir au FC Nantes. Le président du club nantais, Waldemar Kita attend une offre de 10 millions d’euros pour boucler ce deal.