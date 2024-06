Mercato : Le PSG déjà fixé sur le tarif pour Antonio Silva

En cas d’échec de la piste menant à Leny Yoro, le PSG a prévu de passer à l’action pour recruter Antonio Silva sur ce mercato estival. Mais le Benfica Lisbonne ne bradera pas son défenseur central de 20 ans.

Le PSG garde la main sur le dossier Antonio Silva

Avec la blessure de Lucas Hernandez et la situation toujours confuse de Presnel Kimpembe, ajoutée à cela l’incertitude autour de l’avenir de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d’un nouveau défenseur central l’une de ses priorités durant ce mercato estival. Depuis plusieurs mois, Luis Campos tente de convaincre le prodige lillois Leny Yoro de rejoindre le collectif de Luis Enrique, mais la présence du Real Madrid dans les négociations fait durer le dossier.

Selon plusieurs sources concordantes, l’international espoir français de 18 ans privilégie un transfert chez les Merengues. Une situation qui oblige les dirigeants parisiens a envisagé d’autres solutions au cas, où Leny Yoro suivrait Kylian Mbappé en Espagne. Ce mardi, le média Sports Zone a révélé que Luis Campos serait prêt à relancer la piste menant à Antonio Silva en cas d’échec du dossier Leny Yoro.

Aucun accord à date, mais le défenseur de 20 ans serait ouvert à un départ du Benfica Lisbonne cet été après l’Euro 2024 en Allemagne. D’ailleurs, son agent Jorge Mendes aimerait bien le placer au PSG. Mais le Champion de France devra passer à la caisse pour espérer voir Antonio Silva débarquer au Campus PSG dans les semaines à venir.

Entre 60 et 70M€ pour Antonio Silva

Réputé très dur en affaire, le Benfica Lisbonne serait prêt à faire un geste pour faciliter le possible transfert d’Antonio Silva. En effet, le journal A Bola a révélé il y a quelques jours que les dirigeants des Aigles seraient disposés à accepter un montant inférieur à la clause libératoire du jeune international portugais fixée à 100 millions d’euros.

Toujours selon la même source, les décideurs du club lisboète pourraient accepter un deal d’une somme comprise entre 60 et 70 millions d’euros. Le quotidien payant le plus vendu au Portugal ajoute que le club formateur de Renato Sanches aimerait attendre l’issue de l’Euro 2024 pour débuter les négociations. Outre le Paris SG, Manchester United et Liverpool seraient aussi sur les rangs pour recruter Antonio Silva.