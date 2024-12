FC Barcelone : un mercato hivernal sous pression pour Dani Olmo et le Barça

Cinq mois seulement après son arrivée au FC Barcelone, Dani Olmo pourrait déjà quitter le club dès cet hiver. Le club catalan se heurte en effet à des obstacles administratifs pour l’inscription du milieu offensif espagnol, suite à un nouveau rejet de la justice espagnole.

C’est une nouvelle qui fait grand bruit. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone risque de perdre Dani Olmo si la situation n’évolue pas rapidement. L’international espagnol, âgé de 26 ans, a rejoint le Barça l’été dernier en provenance du RB Leipzig, mais n’a été inscrit que pour la première moitié de la saison en cours. Avant le 31 décembre, son nom doit impérativement figurer dans les registres de LaLiga pour qu’il puisse jouer lors de la seconde moitié de la saison.

Cependant, les choses se compliquent. Ce vendredi, le tribunal de commerce n°10 de Barcelone a rejeté l’appel du FC Barcelone visant à régulariser la situation contractuelle de Dani Olmo. En réponse, les dirigeants blaugranas prévoient de déposer une nouvelle plainte auprès d’un tribunal de première instance le lundi 30 décembre, contestant les règles imposées par LaLiga.

Le FC Barcelone estime que les règles actuelles, qui empêchent l’inscription de son joueur, ont été modifiées de manière injuste par un comité de régulation. De son côté, LaLiga affirme que les lois en vigueur n’ont pas été modifiées et sont conformes à celles utilisées par le Barça pour enregistrer ses joueurs par le passé.

