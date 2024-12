Coup de tonnerre : Dani Olmo en route pour le Paris SG ?

Avant de rejoindre le Barça l’été passé, Dani Olmo a été longtemps associé au PSG, qui n’est pas parvenu à le convaincre. Mais six mois seulement après son arrivée en Catalogne, le milieu offensif pourrait être libre de signer dans un nouveau club cet hiver. Une opportunité pour le Paris SG ?

Mercato PSG : La justice espagnole refuse l’inscription de Dani Olmo au Barça

Après avoir obtenu une dérogation pour l’inscription de Dani Olmo en Liga lors de la première partie de saison, la direction du FC Barcelone va devoir trouver une nouvelle formule dans ce dossier. Ce vendredi, la justice a refusé de prolonger la dérogation accordée à Joan Laporta pour l’ancien milieu offensif du RB Leipzig et de Pau Victor.

Le club catalan pourra encore tenter d’obtenir un jugement favorable le 30 décembre, mais avec une autre proposition financière pour inscrire les deux joueurs. Une information confirmée par la Liga, qui s’est félicitée de cette décision.

« LALIGA a appris aujourd’hui l’arrêt du Tribunal de Commerce numéro 10 de Barcelone qui rejette l’enregistrement provisoire de Dani Olmo jusqu’au 30 juin 2025, et a fait une interprétation raisonnée de l’article 77 de la NEP et en a fait la même interprétation qu’elle a faite avec toutes les autres équipes de la même compétition. La même interprétation qui a été appliquée au mois de juillet 2024 au FC Barcelone dans le cas d’Araújo et d’Iñigo Martínez. (…) C’est pour toutes ces raisons que LALIGA se réjouit que, face à la demande de mesures conservatoires de cette nature, aucune exception ne soit faite », a déclaré l’instance espagnole.

Si le Barça ne trouve pas de solution d’ici quatre jours, le joueur de 26 ans pourrait s’engager librement avec le club de son choix. Ainsi, après avoir investi 60 millions d’euros pour recruter Dani Olmo cet été, le Barça pourrait le voir partir gratuitement durant le mercato hivernal qui s’ouvre dans quelques jours. Une situation qui n’a pas manqué d’alerter plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

Dani Olmo affole déjà l’Europe

En acceptant de s’engager en faveur du FC Barcelone, Dani Olmo a négocié une clause libératoire lui permettant de partir librement en janvier si son contrat venait à être cassé par la justice espagnole. Le scénario étant en train de se réaliser, le natif de Terrassa pourrait vraisemblablement quitter Barcelone dès le 1er janvier. Et selon les informations du Daily Mail, cette situation n’aurait pas du tout échappé aux cadors européens.

D’ailleurs, l’agent de Dani Olmo séjourne actuellement en Angleterre pour discuter avec les dirigeants de Manchester United et de Manchester City, intéressés par le vainqueur de l’Euro 2024. Toujours selon la même source, le Paris SG et Arsenal garderait également un oeil sur la situation d’Olmo. Affaire à suivre…