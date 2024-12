Mercato PSG : Victor Osimhen au Paris SG dès cet hiver ? L’Italie annonce la nouvelle

La saga Victor Osimhen au PSG dès ce mercato d’hiver est loin d’être terminée. Alors que l’attaquant semble prêt à rester à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison, une signature au Paris SG en janvier reste encore une possibilité.

Mercato PSG : Victor Osimhen au PSG pour 75M€ ? Le dossier est relancé

Le PSG cherche encore du renfort pour son attaque et devrait être actif sur le mercato en janvier prochain. Alors que les rumeurs envoient les Parisiens sur de nombreuses pistes offensives, c’est le nom de Victor Osimhen qui revient avec insistance. Prêté à Galatasaray par Naples, l’attaquant nigérian dispose d’une clause libératoire fixée à 75 millions d’euros.

Alors qu’il semble bien parti pour rester en Turquie jusqu’à la fin de la saison, tout ne serait définitivement pas perdu. Selon la presse italienne, notamment Il Mattino, un transfert de Victor Osimhen vers Paris dès ce mois de janvier serait toujours envisageable. Reste à voir si le Paris Saint-Germain, qui ne compte pas faire de folies cet hiver, serait disposé à casser sa tirelire pour l’international nigérian.

Le Paris SG face à une concurrence féroce pour Osimhen

Si le Paris Saint-Germain parvient à s’attacher les services d’Osimhen, ce serait un renfort de poids pour son attaque. Le Nigérian, âgé de 25 ans, est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du moment. Son profil physique et sa capacité à marquer des buts feraient de lui un atout majeur pour le club de la capitale. Il réalise d’ailleurs une très bonne saison à Galatasaray avec 9 buts et 3 passes décisives en 11 matchs.

Cependant, le PSG ne sera pas seul sur ce dossier. Chelsea et la Juventus seraient également intéressées par le profil d’Osimhen. La concurrence risque donc d’être féroce et les Parisiens devront sortir le chéquier pour convaincre le joueur et Naples.