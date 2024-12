Insolite : Cristiano Ronaldo se sert du PSG pour ridiculiser la Ligue 1

Cristiano Ronaldo continue de discréditer la Ligue 1. Ce vendredi, l’attaquant d’Al-Nassr s’est appuyé sur le PSG pour réitérer ses propos méprisants sur le championnat français.

Cristiano Ronaldo : « En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis »

Invité à la cérémonie des Globe Soccer Awards, vendredi à Dubaï, Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots envers la Ligue 1. La star portugaise, qui avait déjà affirmé que le niveau du championnat de France n’était pas supérieur à celui du championnat saoudien, a réitéré ses propos, ajoutant que seul le PSG évolue à un bon niveau en France.

Cristiano Ronaldo en rajoute une couche, et cela risque de faire grincer des dents du côté des instances du football français. Il y a moins d’un an, fin janvier, la star d’Al Nassr et de la Saudi Pro League assurait que le niveau du championnat d’Arabie saoudite n’était « pas pire que celui de la Ligue 1. » Des propos qui avaient suscité de vives réactions en France et que CR7 avait tenus lors des Globe Soccer Awards.

Ce vendredi, c’est à nouveau lors de cette cérémonie à Dubaï que le quintuple Ballon d’Or a récidivé. Interrogé sur sa comparaison et sur l’idée que le niveau du championnat saoudien est supérieur à celui de la Ligue 1, Cristiano Ronaldo a répondu : « facilement ! Est-ce que je maintiens mes propos ? Bien sûr ! Je ne dis pas ça parce que je joue ici. Je me fiche de ce que pensent les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir. »

« La France, c’est seulement le PSG, désolé »

Pour étayer ses dires, l’international portugais met notamment en avant les conditions climatiques dans lesquelles il évolue. « Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes », a répété Cristiano Ronaldo avant d’asséner un nouveau tacle au football français.

« En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le Paris Saint-Germain, désolé. C’est une équipe compétitive, OK, mais le PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui a le plus d’argent. C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris », a conclut le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.