Mercato FC Nantes : Un ancien de l’OM relancé par le FCN ?

Le FC Nantes, en quête de renfort lors du mercato d’hiver, semble avoir trouvé le profil idéal pour son milieu de terrain. Le FCN serait sur les traces de Cengiz Ünder, un ancien de l’OM et de Ligue 1.

Mercato FC Nantes : Cengiz Ünder sur les radars du FCN

Dans une situation délicate en championnat, le FC Nantes veut redresser la barre et se remettre dans la course pour le maintien. Le club nantais souhaite notamment se renforcer dans son secteur offensif et viserait Cengiz Ünder. Le Turc, en manque de temps de jeu à Fenerbahçe, pourrait rebondir en Ligue 1 alors qu’il n’entre plus dans les plans de Jose Mourinho.

L’international turc, déjà suivi par le Stade Brestois, le RC Lens et le LOSC, pourrait trouver au FC Nantes un nouveau challenge. Le club nantais, désireux de renforcer son secteur offensif, voit en Ünder un joueur expérimenté capable d’apporter de la vitesse et de la technique sur les ailes.

Un prêt de six mois serait la formule privilégiée par les Canaris, qui souhaitent alléger leur masse salariale. Cette solution permettrait à Ünder de retrouver du temps de jeu et de se relancer, tout en permettant au FC Nantes d’évaluer le joueur avant un éventuel transfert définitif.

Un profil qui ferait du bien au FC

Un prêt au FC Nantes permettrait à l’ailier turc de retrouver du rythme et de la confiance, dans un championnat qu’il connaît bien. Cengiz Ünder avait rejoint l’OM en 2021 avant d’être prêté à l’AS Roma pour finalement être transféré à Fenerbahçe. Son arrivée renforcerait l’attaque nantaise et apporterait de la concurrence dans le secteur offensif.

Bien sûr, ce transfert n’est pas encore finalisé et d’autres clubs pourraient se manifester pour l’ailier turc. Cependant, la piste nantaise semble sérieuse et pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines.