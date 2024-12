OL : Le mercato s’emballe, Textor ferme la porte à un taulier de l’Olympique Lyonnais

L’OL aurait pris une décision radicale pour une star de son équipe, alors que plusieurs joueurs du club rhodanien sont très convoités, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

Mercato : Conte (Naples) veut arracher Nemanja Matic à l’OL

L’OL va devoir résister pendant tout le mercato d’hiver, car plusieurs clubs ont décidé de prospecter à Lyon. Informés de la situation financière délicate du club, les équipes désireuses de se renforcer cet hiver épient l’Olympique Lyonnais, à la recherche de profils intéressants. Certains prétendants ont déjà clairement identifié leurs cibles au sein de l’effectif lyonnais.

C’est le cas de Nemanja Matic, qui est sur les tablettes de clubs de Serie A, notamment le SSC Naples. Antonio Conte souhaiterait recruter le milieu de terrain qu’il a eu sous ses ordres à Chelsea lors de la saison 2016-2017, selon Sky Italia.

OL : Textor ne souhaite pas céder Matic cet hiver

Informé de l’intérêt suscité par l’international serbe, John Textor aurait décidé de lui fermer la porte. Pour le président de l’Olympique Lyonnais, il n’est pas question de céder cet élément important et solide de l’équipe de Pierre Sage. A en croire Foot01, il aurait déjà repoussé des offres pour le numero 31 des Gones.

Comme le souligne justement Le Progrès, l’entraîneur des Gones compte sur l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United pour atteindre ses objectifs. « Joueur d’une adresse diabolique et d’une aisance au-dessus de la moyenne pour relancer et conserver le ballon, Nemanja Matić est bien l’un des plus grands joueurs que l’OL ait accueillis. En 36 matchs, il y a toujours eu un moment où il a ébloui », écrit le quotidien régional.

Le milieu de terrain, âgé de 36 ans, est lié au club de Lyon jusqu’en juin 2026. Malgré son salaire important, il ne semble pas figurer parmi les joueurs dont John Textor envisage de se séparer pour réaliser des économies.