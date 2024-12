OL Mercato : L’Olympique Lyonnais contraint de vendre Nemanja Matic ?

Pris dans les filets de la DNCG, l’OL doit vendre pour renflouer ses caisses. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Nemanja Matic pourrait ainsi être sacrifié par le club lyonnais.

OL Mercato : Nemanja Matic courtisé par deux géants italiens !

Depuis son arrivée à Lyon en janvier dernier, Nemanja Matic s’est imposé comme un élément clé de l’équipe. À 36 ans, le milieu de terrain serbe apporte son expérience et sa vision du jeu à un effectif lyonnais en pleine reconstruction. Sous la direction de Pierre Sage, les Gones ont retrouvé des couleurs et occupent une place honorable en Ligue 1.

Ces performances n’ont pas échappé aux recruteurs italiens. Selon Sky Italia, Naples aurait coché le nom de Matic sur sa liste des souhaits en vue du prochain mercato hivernal. Le club napolitain, actuellement deuxième de Serie A, souhaite renforcer son milieu de terrain et voit en Matic le profil idéal pour apporter de la stabilité et de l’expérience à son équipe.

L’ancien joueur de Chelsea connaît bien le championnat italien pour avoir évolué à la Roma la saison dernière. De plus, Antonio Conte, l’entraîneur du SSC Naples, aurait toujours une grande estime pour Matic. Bien que l’Inter ne soit pas cité dans ce dossier pour le moment, on peut imaginer que le profil de l’international serbe pourrait intéresser d’autres clubs italiens.

La Fiorentina, également à la recherche de renforts au milieu de terrain, serait également intéressée par le profil de Matic. Son expérience en Serie A et sa capacité à s’adapter à différents systèmes de jeu en font un joueur très convoité. Pour l’Olympique Lyonnais, un départ de Matic en janvier serait un coup dur. Le club rhodanien devra donc évaluer les offres et décider s’il est prêt à se séparer de l’un de ses joueurs les plus importants.