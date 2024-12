OM Mercato : Coup de théâtre en vue pour l’arrivée de Paul Pogba ?

À 31 ans, Paul Pogba se trouve à un tournant décisif de sa carrière, cherchant à se relancer après des difficultés importantes, tant sportives qu’extrasportives. L’OM pourrait bien lui offrir cette opportunité, mais la concurrence s’annonce rude.

OM Mercato : L’Olympique de Marseille sur les rangs pour Paul Pogba

Libéré par la Juventus de Turin, Paul Pogba est désormais libre de s’engager où il le souhaite. En France, l’Olympique de Marseille se positionne parmi les prétendants. Pablo Longoria, le président du club olympien, ambitionnerait de réaliser un nouveau coup d’éclat, après avoir orchestré l’arrivée d’Adrien Rabiot l’été précédent.

Cependant, la concurrence s’annonce rude, de nombreuses autres formations convoitent également le champion du monde 2018. En effet, selon les informations du quotidien Sport, l’ancien joueur de Manchester United susciterait également l’intérêt de clubs de MLS et d’Arabie saoudite.

Des équipes de Premier League et de Liga pourraient aussi entrer dans la course pour attirer Pogba. Une mauvaise nouvelle pour l’OM qui pourrait se retrouver limité financièrement dans cette bataille. Même si Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont déjà commencé à avancer leurs pions dans ce dossier.

Un accord gagnant-gagnant entre Pogba et l’OM ?

Si les contacts semblent encore préliminaires du côté de Paul Pogba, l’Olympique de Marseille serait déjà à l’œuvre. D’après les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants marseillais souhaiteraient proposer un projet à moyen ou long terme au natif de Lagny-sur-Marne, dont le retour est prévu en mars 2025. Un contrat d’une ou deux années lui offrirait ainsi la chance de se relancer, avec l’objectif à long terme de séduire Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026. Affaire à suivre donc…