Toulouse FC : quand le TFC a tenté d’attirer Théo Leoni

L’été dernier, le Toulouse FC a exploré plusieurs pistes en Europe pour renforcer ses rangs. Parmi les cibles identifiées figurait le nom de Théo Leoni, jeune milieu central belge évoluant au RSC Anderlecht. Malheureusement, les négociations n’ont pas abouti pour le club violet.

Théo Leoni, une cible sérieuse pour le Toulouse FC

Après une saison 2023-2024 réussie, marquée par le maintien en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France, le Toulouse FC s’est activé sur le marché des transferts. L’une de ses priorités était de recruter un milieu de terrain relayeur et polyvalent, et Théo Leoni apparaissait comme un candidat idéal.

Âgé de 24 ans, le milieu central belge sortait d’une saison convaincante en Jupiler Pro League, totalisant 28 apparitions et 1 901 minutes de jeu. Titulaire indiscutable à Anderlecht, il avait inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives. Sa polyvalence entre les rôles de relayeur et de récupérateur a été déterminante pour son équipe, qui évolue toujours en première division belge. Ses performances remarquées avaient suscité l’intérêt du Téfécé, qui voyait en lui un renfort stratégique.

Selon le média Het Nieuwsblad, le Toulouse FC avait entamé des négociations pour s’offrir les services de Théo Leoni. Une offre de 250 000 euros a été soumise aux dirigeants du RSC Anderlecht. Toutefois, ces derniers ont jugé cette proposition insuffisante pour un joueur considéré comme une pépite en pleine ascension.

toulouse fc

Le Toulouse FC se rabat sur Niklas Schmidt et Cristian Casseres

Face à cet échec, le club toulousain s’est tourné vers d’autres options, notamment Niklas Schmidt et Cristian Casseres. Si Schmidt ne bénéficie pas actuellement d’un temps de jeu conséquent, Casseres, lui, s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif de Carles Martinez Novell. Avec ses performances solides et son efficacité au milieu de terrain, il constitue aujourd’hui un atout précieux pour le Téfécé.