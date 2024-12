Mercato OM : Danilo à Marseille ? Un dossier presque bouclé

L’OM s’intéresse de près à Danilo de la Juventus, que Marseille espère signer lors du mercato hivernal. Pendant que les rumeurs liant le Brésilien au club phocéen se multiplient, le dossier avancerait en coulisses.

Mercato OM : Danilo, une piste séduisante pour Marseille

L’OM réalise un début de saison impressionnant avec une deuxième place sur le podium de Ligue 1 dernière le PSG. Si Roberto De Zerbi a pris du temps à trouver la stabilité pour son équipe, notamment au milieu de terrain, c’est désormais en défense qu’il continue de tâtonner. Avec les difficultés de Lilian Brassier, qui peine à répondre aux attentes, et un Derek Cornélius qui alterne le bon et le moins bon, Marseille cherche à se renforcer en défense.

Le club phocéen a jeté son dévolu sur Danilo. Peu utilisé à la Juventus, le Brésilien est considéré comme un renfort de choix pour l’Olympique de Marseille. Son expérience, sa polyvalence et son leadership pourraient apporter un plus à l’équipe de Roberto De Zerbi. Le club phocéen cherchait à renforcer sa défense centrale et l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City semblait cocher toutes les cases.

Naples prend les devants pour Danilo

Malheureusement pour l’OM, c’est Naples qui semble avoir les faveurs de Danilo. Les discussions entre les deux parties seraient bien avancées, et une signature pourrait être officialisée dans les prochains jours. C’est en tout cas ce que révèle Orazio Accomando, chroniqueur pour DAZN. Ce qui viendrait confirmer les récentes rumeurs qui annonçaient Danilo finalement loin du club marseillais.

L’Olympique de Marseille devra désormais se tourner vers d’autres pistes pour renforcer sa défense centrale. Le mercato est encore long et de nouvelles opportunités pourraient se présenter. Il faudra suivre de près les prochains mouvements du club phocéen qui rêve d’une meilleure deuxième moitié de saison avec notamment la qualification en Ligue des Champions en ligne de mire.