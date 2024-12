Mercato OM : L’OGC Nice vise Lilian Brassier, voici les conditions du transfert

En grande difficulté à l’OM, Lilian Brassier figure parmi les cibles de l’OGC Nice durant ce mercato d’hiver. Et les conditions de ce potentiel transfert viennent d’être dévoilées.

Mercato OM : Lilian Brassier tenté par le projet de l’OGC Nice ?

Lilian Brassier, défenseur recruté par l’Olympique de Marseille l’été dernier en provenance de Brest, vit une situation délicate. Prêté avec option d’achat, le joueur de 25 ans peine à s’imposer dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. Il n’a disputé qu’une seule minute sur les cinq derniers matchs de l’OM. Ses difficultés d’adaptation le poussent vers la sortie, et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

L’OGC Nice, à la recherche de renforts défensifs, aurait manifesté un intérêt sérieux pour le profil de Lilian Brassier. Ses qualités physiques et son pied gauche en font un élément rare sur le marché. Le club dirigé par Franck Haise voudrait le recruter afin de compenser les blessures en défense. En plus de Nice, des clubs anglais et espagnols seraient également sur ses traces.

❗️De Zerbi a senti Lilian Brassier un peu emprunté cette semaine à l’entraînement.



C’est pour cette raison que RDZ a décidé de ne pas le convoquer.



[🥇@RMCsport] pic.twitter.com/5xaXUnrtQ6 — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 22, 2024

Les trois conditions à remplir pour son transfert

Face à ces convoitises, Lilian Brassier, frustré par son manque de temps de jeu à l’OM, pourrait être tenté de quitter la cité phocéenne dès le mois de janvier. Cependant, pour que le transfert se concrétise, plusieurs conditions doivent être réunies. La Provence indique que le joueur doit d’abord exprimer sa volonté de partir lors de ce mercato hivernal. Ensuite, le club acheteur devra convaincre l’OM de le céder.

Le club présidé Pablo Longoria, qui souhaite récupérer une partie de l’investissement réalisé lors de son prêt, aurait fixé même un prix de vente d’au moins 11 millions d’euros pour son défenseur. Enfin, l’Olympique de Marseille devra trouver un accord avec Brest pour lever l’option d’achat avant de revendre le joueur. Les excellentes relations entre les deux clubs pourraient faciliter cette opération.

Mais si le départ de Lilian Brassier semble probable, rien n’est encore joué. Le joueur pourrait finalement rester à Marseille et tenter de se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour son avenir.