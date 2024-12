Mercato PSG : Quatre cadors européens s’arrachent Senny Mayulu

Senny Mayulu, la pépite du PSG, est fortement convoitée par l’Europe. À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, quatre clubs européens se positionnent pour l’accueillir.

Mercato PSG : Senny Mayulu sur le départ du Paris SG cet hiver ?

Le PSG pourrait prêter l’une de ses pépites lors du prochain mercato hivernal. Senny Mayulu, milieu offensif de 18 ans formé au Paris SG, attire les convoitises de plusieurs formations, tant en France qu’à l’étranger.

Révélé au sein du centre de formation parisien, Senny Mayulu a signé son premier contrat professionnel en mai 2024 et est lié au club de la capitale jusqu’en 2027. Le jeune joueur montre de belles qualités. Mais la concurrence féroce au sein de l’effectif parisien limite ses opportunités de briller en équipe première. Depuis le début de la saison, Senny Mayulu a disputé 8 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG et a inscrit un but.

Face à ce manque de temps de jeu, un prêt semble être la solution la plus adaptée pour permettre à Senny Mayulu de poursuivre sa progression et de gagner en expérience. Selon les informations de PSG Inside Actus, les prétendants se bousculent déjà pour accueillir le jeune Parisien. En France, le FC Nantes et le Toulouse FC seraient prêts à recruter le joueur.

À l’étranger, la Lazio Rome et le Borussia Dortmund sont également sur les rangs. Ces clubs, séduits par le potentiel du joueur, proposent de bons projets sportifs qui pourraient permettre à Senny Mayulu de s’aguerrir davantage avant de s’imposer au PSG. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande du jeune titi parisien est estimée à 5 millions d’euros.