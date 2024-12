Mercato PSG : Nuno Mendes à Man United ? La trahison confirmée

L’avenir de Nuno Mendes suscite de vives tensions au PSG, le latéral portugais, ciblé par Manchester United, ayant subitement stoppé les négociations alors qu’une prolongation semblait imminente. Une information désormais confirmée par un spécialiste du mercato.

Mercato PSG : Nuno Mendes refuse de prolonger au Paris SG

Si le Paris Saint-Germain a pris les devants sur certains dossiers, des difficultés persistent. Concernant Gianluigi Donnarumma, le club attend une amélioration des performances du gardien italien avant de lui proposer une prolongation. Pour d’autres joueurs, le refus de prolonger est catégorique, notamment pour Nuno Mendes.

RMC Sport a récemment révélé que le défenseur gauche refuserait pour le moment de renouveler son bail qui expire dans un an et demi. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette situation. Nuno Mendes figure parmi les plus faibles revenus du vestiaire parisien et le club refuse de s’aligner sur ses exigences salariales.

De plus, l’ancien prodige du Sporting Portugal aurait reçu une approche de Manchester United, où Ruben Amorim, son ancien mentor, aimerait l’avoir dans son groupe à Old Trafford. Bien que le Paris SG espère toujours parvenir à un accord avec Nuno Mendes, Manchester United reste à l’affût. Cependant, le déloger à Paris ne sera pas de tout repos pour le club anglais.

Nuno Mendes prêt à quitter le Paris SG pour Manchester United ?

Fabrizio Romano a apporté des précisions sur la situation de Nuno Mendes, notamment en ce qui concerne les négociations pour une prolongation de contrat et l’intérêt supposé de Manchester United. Sur Give Me Sport, le journaliste italien a confirmé que « le PSG était parvenu à un accord verbal pour prolonger le contrat de Nuno Mendes. »

Concernant la rumeur envoyant le compatriote de Vitinha à Manchester United, le spécialiste mercato a reconnu que l’arracher au PSG ne sera pas une mince affaire. Même si un départ semble désormais possible dès juin prochain.

« Obtenir sa signature ne sera pas chose aisée pour Manchester United, mais le contrat de Nuno Mendes expire en juin 2026. Par conséquent, le Paris SG pourrait être contraint de le vendre cet été s’il ne parvient pas à conclure un accord pour une prolongation », a expliqué Fabrizio Romano. Affaire à suivre…