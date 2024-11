Bayern-PSG : Vitinha lève le voile sur deux renforts de taille à Paris

À l’approche du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG enregistre deux retours dans son groupe. Vitinha s’est exprimé sur ces renforts bienvenus.

PSG : Vitinha rassure, Kimpembe et Ramos de retour pour une mission à Munich

Le Paris Saint-Germain enregistre de bonnes nouvelles à la veille de son déplacement à Munich. En effet, Presnel Kimpembe et Gonzalo Ramos, deux éléments clés de l’effectif parisien, font leur retour dans le groupe.

Absent des terrains depuis février 2023 en raison d’une blessure récurrente, l’international français retrouve enfin le chemin de la compétition. Le défenseur central, qui souffrait d’un tendon d’Achille, apportera son expérience et son leadership au groupe parisien. Son coéquipier Vitinha s’est réjoui de son retour. « Il a de l’expérience. On est tous heureux pour lui. Ça fait longtemps qu’il n’est pas là », a-t-il déclaré en conférence de presse.

De son côté, Gonzalo Ramos, blessé depuis le début de la saison, effectue lui aussi son come-back. L’attaquant portugais, qui a manqué une grande partie de la saison, apportera une nouvelle dimension offensive au PSG. Vitinha a d’ailleurs souligné l’état d’esprit positif de son compatriote : « Gonzalo Ramos est très content. Le terrain manque à tous les joueurs qui sont dehors comme ça autant de temps ».

Une rencontre décisive pour le prochain tour

Si la présence de Presnel Kimpembe et Gonzalo Ramos est une excellente nouvelle pour le PSG, Luis Enrique reste prudent quant à leur utilisation. L’entraîneur espagnol souhaite éviter de précipiter leur retour et préfère les intégrer progressivement à l’équipe. En attendant, le match de ce mardi soir face au Bayern Munich sera décisif pour la qualification du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions.

« Ce n’est pas décisif, puisque nous ne sont pas éliminés si on perd. Mais avec le PSG, on doit gagner tous les matchs. On vient à Munich pour gagner », a lancé Vitinha. Avec le retour de cadres importants, les Parisiens espèrent bien décrocher une victoire à l’Allianz Arena.