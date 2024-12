Mercato Reims : Amadou Koné dans le viseur d’un club de Ligue 1

Malgré un temps de jeu limité, Amadou Koné suscite un vif intérêt en Europe, et particulièrement en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain ivoirien est suivi de près par l’AS Monaco, qui envisagerait de le recruter pour renforcer son effectif.

Amadou Koné : une nouvelle pépite africaine pour l’AS Monaco ?

Troisième en Ligue 1 et toujours en lice en Ligue des Champions, l’AS Monaco peut se satisfaire d’une première partie de saison réussie. Avec un effectif jeune et prometteur, notamment grâce à des joueurs comme Ben Seghir Eliesse et Maghnes Akliouche, le club monégasque a su s’imposer. À eux deux, ces talents africains ont cumulé 14 actions décisives, mêlant buts et passes décisives.

Cependant, la seconde partie de la saison s’annonce plus exigeante. Pour maintenir leur place sur le podium et rester compétitifs en Ligue des Champions, les Monégasques cherchent à se renforcer. L’une de leurs cibles serait Amadou Koné, milieu défensif de 19 ans évoluant au Stade de Reims.

Des négociations en vue ?

D’après les informations de L’Équipe, l’AS Monaco suit avec attention les performances du natif de Bamako, qui représente la Côte d’Ivoire sur la scène internationale. Arrivé au Stade de Reims en juillet 2023 en provenance de l’académie Afrique Football Elite du Mali, Amadou Koné a d’abord évolué avec l’équipe réserve avant de signer son premier contrat professionnel.

Depuis le début de la saison, le jeune ivoirien a disputé 12 matchs, totalisant 644 minutes de jeu, dont six titularisations en Ligue 1. Sous la direction de Luka Elsner, il est devenu un joueur clé pour le club rémois, attirant l’attention de l’AS Monaco.

Fort de son potentiel et de ses performances prometteuses, Amadou Koné pourrait bientôt faire l’objet de négociations entre le Stade de Reims et l’AS Monaco. Ce transfert pourrait représenter une nouvelle étape dans la carrière de ce jeune talent africain, tout en renforçant les ambitions de l’ASM pour la seconde moitié de la saison.