Avant l’ouverture du Mercato d’hiver, le PSG officialise une grande nouvelle !

À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le PSG a officialisé une grande nouvelle concernant le développement mondial du club. Un projet cher au président Nasser Al-Khelaïfi.

Officiel : Le PSG à la conquête de l’Arabie Saoudite

Le Paris Saint-Germain continue d’étendre son empreinte internationale avec une stratégie axée sur la jeunesse et l’innovation. Après plusieurs pays, le club parisien franchit une nouvelle étape majeure en inaugurant la Paris Saint-Germain Academy en Arabie Saoudite. Déjà présent dans 22 pays et comptant 210 centres accueillant plus de 45 000 jeunes joueurs, le club s’installe cette fois en Arabie Saoudite.

Ce pays, devenu incontournable dans le monde du football ces dernières années, représente une opportunité unique pour le PSG de promouvoir ses valeurs et sa méthodologie. Cette initiative reflète également l’ambition du club champion de France de former la nouvelle génération tout en consolidant sa position sur la scène mondiale.

Une Academy au cœur de la culture saoudienne

Le PSG a officiellement annoncé l’ouverture de sa Paris Saint-Germain Academy Saudi Arabia, qui vise à contribuer au développement de la scène footballistique locale. Le programme s’adresse aux jeunes âgés de 4 à 16 ans et offre des formations variées, comprenant des entraînements hebdomadaires, des tournois et des activités extrascolaires.

Les entraînements sont encadrés par des coaches certifiés par le PSG, utilisant les méthodologies du club. L’objectif ? Perfectionner les aptitudes techniques, cultiver l’esprit d’équipe et transmettre la passion du football aux nouvelles générations.

« La Paris Saint-Germain Academy est fière d’annoncer son arrivée en Arabie Saoudite. Le football occupant une place centrale dans la culture saoudienne, la PSG Academy Saudi Arabia s’engage à dynamiser la scène footballistique locale en proposant des formations de premier plan pour les jeunes », a indiqué le club francilien dans un communiqué officiel publié sur son site ce lundi.

Des stages et des voyages pour élargir les horizons

En complément, des stages seront proposés pendant les vacances scolaires, non seulement en Arabie Saoudite, mais aussi dans des régions voisines comme le Qatar et les Émirats arabes unis (Doha, Dubaï et Abou Dhabi), souligne le club.

La PSG Academy souhaite également offrir des opportunités à l’échelle internationale : des voyages organisés permettront aux jeunes joueurs d’explorer des destinations emblématiques du football comme la France, l’Italie ou encore le Brésil.

Cette initiative témoigne de l’ambition du club parisien et du président Nasser Al-Khelaïfi d’utiliser son expertise pour inspirer les jeunes talents du monde entier, tout en poursuivant son essor global sur des marchés clés pour l’avenir du sport.