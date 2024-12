Insolite : Kylian Mbappé déterre la hache de guerre avec le PSG !

Après une récente campagne de communication et de séduction à l’encontre des supporters de son ancien club, le PSG, l’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, s’est fendu d’une déclaration qui fait déjà réagir.

Kylian Mbappé utilise le Real Madrid et tacle le PSG

Malgré son nouveau départ sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé continue d’adresser des critiques à son ancien club, le Paris Saint-Germain. Dans une récente vidéo tournée dans les installations du club espagnol, l’attaquant de 26 ans a commenté une photo célébrant la victoire du Real en Ligue des Champions 2022.

Dans la foulée, Kylian Mbappé a déclaré avec humour, sur la chaîne YouTube du Real Madrid : « 2022 ? Je n’ai pas trop aimé cette année, parce que je jouais au PSG et que j’ai affronté Madrid. » Une phrase qui rappelle les tensions existantes, au-delà du tristement célèbre litige financier.

Mbappé toujours en conflit ouvert avec le Paris SG

Cette déclaration intervient dans un contexte déjà tendu entre Kylian Mbappé et le Paris SG. Toujours en litige avec le club francilien concernant le versement de plusieurs salaires et primes, le joueur reste en froid avec Nasser Al-Khelaïfi. Bien que la Ligue de football professionnel ait statué en faveur du paiement, le Paris Saint-Germain refuse de s’exécuter, alimentant un conflit persistant.

Lors d’une récente interview dans l’émission Clique, le natif de Bondy avait également tenu des propos mesurés, se montrant peu reconnaissant envers le club et sa direction, tout en saluant les supporters et ses anciens coéquipiers. Mais cette remarque sur l’année 2022 et son passage au PSG risque de faire grand bruit dans les prochains jours, notamment du côté des Ultras parisiens.