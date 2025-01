Mercato RC Lens : Will Still confirme le départ de Brice Samba

Le gardien de but du RC Lens, Brice Samba, est sur le point de rejoindre le Stade Rennais. Le technicien du RCL, Will Still, a acté son départ.

Le RC Lens va devoir faire face à un gros départ cet hiver. Le gardien de but français Brice Samba, pilier de l’équipe du RCL depuis plusieurs saisons, a décidé de quitter l’Artois pour rejoindre le Stade Rennais. Une décision confirmée par son entraîneur, Will Still, lors d’une conférence de presse ce vendredi 3 janvier 2025.

« J’ai appris la volonté de Brice pendant les vacances. Il avait reçu une offre. À partir du moment où son choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là n’est pas forcément une bonne chose dans le vestiaire. », a déclaré Will Still.

Les dirigeants du Stade Rennais et leurs homologues du Racing Club de Lens ont accéléré les négociations ces derniers jours et ont trouvé un accord définitif autour de 15 millions d’euros pour le transfert de Brice Samba.

Un nouveau gardien arrive au RC Lens

L’entraîneur lensois Will Still a assuré que le RC Lens est déjà à la recherche d’un nouveau gardien pour remplacer Brice Samba. Selon les informations de L’Équipe, le club artésien vise Jean Butez, le gardien du Royal Antwerp FC. Le portier français de 29 ans, formé au LOSC, pourrait ainsi faire son retour en France.

Jean Butez, qui a connu une belle expérience en Belgique, notamment en remportant le titre de champion avec l’Antwerp en 2023, est désormais une cible prioritaire des Sang et Or. Les négociations entre les deux clubs sont en cours.