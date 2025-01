Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli confirme pour Brice Samba au SRFC

Le Stade Rennais pourrait connaître un renfort de poids dans les prochains jours du mercato hivernal. L’entraîneur argentin, Jorge Sampaoli, a confirmé l’intérêt du club pour Brice Samba, gardien du RC Lens.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli évoque l’arrivée d’un nouveau gardien au SRFC

Arrivé en cours de saison à la tête d’une équipe du Stade Rennais en pleine galère, Jorge Sampaoli cherche à bâtir sa propre équipe. Alors qu’il ne semble plus vouloir compter sur Steve Mandanda, l’Argentin ouvre la porte à l’arrivée d’un nouveau gardien de but. En ce sens, Brice Samba est annoncé ces derniers jours du côté du SRFC.

L’intérêt pour le gardien du RC Lens est réel, comme l’a confirmé Sampaoli lui-même. « On a parlé de Samba ou d’autres joueurs, pour le moment, personne n’est arrivé », a confié l’entraîneur du Stade Rennais en conférence de presse. L’arrivée de Brice Samba pourrait remettre en question la place de Steve Mandanda, dont le contrat se termine en juin prochain.

« Le problème de Steve (Mandanda ndlr) vient de sa situation contractuelle, avec une fin de contrat en juin. Le club essaye de gérer cette situation, mais aujourd’hui, on compte sur lui, il nous a amené de la sécurité. Si un autre gardien arrive, la concurrence sera plus forte », a-t-il révélé.

Le recrutement d’un nouveau gardien permettrait au Stade Rennais de renforcer sa concurrence dans les buts et de préparer l’avenir. Brice Samba, par son expérience et ses qualités, pourrait apporter un plus indéniable à l’équipe.