OM-Le Havre : Marseille déroule et humilie le HAC au Vélodrome

⏱️ 90+5’ | #OMHAC 5️⃣-1️⃣



𝗨𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! 🤩 💙



Sérieux et appliqués, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 nous ont régalés pour cette première de l’année à l’@orangevelodrome ! 💪 🏟️



5️⃣ buts marqués et 3️⃣ points de plus au compteur, bravo messieurs ! 👏✅ pic.twitter.com/JLgFTLm03f