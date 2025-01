Transfert OM : 12 M€, Mehdi Benatia veut signer un milieu marocain

Après l’arrivée de Luiz Felipe, l’OM s’active pour faire venir d’autres renforts. Mehdi Benatia, le conseiller sportif marseillais, a réactivé la piste menant à Reda Belahyane.

OM : Mehdi Benatia revient à la charge pour Reda Belahyane

L’Olympique de Marseille, toujours aussi ambitieux, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir officialisé la signature de Luiz Felipe en ce début de mercato hivernal, le club phocéen se tourne désormais vers le renforcement de son milieu de terrain. C’est en Italie, plus précisément à l’Hellas Vérone, que les recruteurs marseillais ont jeté leur dévolu sur Reda Belahyane.

Le jeune international marocain, âgé de 20 ans, s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de son équipe avec 18 rencontres disputées à ce stade de la saison. Ses qualités techniques, sa vision du jeu et son potentiel ont tapé dans l’œil de Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM. Soutenu par Mehdi Benatia, le club phocéen ne lâche rien.

🚨L'OM est revenue à la charge pour recruter Reda Belahyane 🇲🇦 (20 ans) !!



Les dirigeants sont conscients du potentiel du jeune joueur marocain et veulent le recruter dès cet hiver.



L'Hellas Verone ce monte gourmand dans ce dossier.



Des clubs italiens dessus et l’OM veut… pic.twitter.com/bzELfe1L3I — ActuOlympien (@ActuOlympien) January 7, 2025

Un chèque de 12 millions d’euros pour son transfert

Après un premier échec lors du dernier mercato estival, les dirigeants marseillais sont déterminés à boucler ce dossier cet hiver. Toutefois, la tâche s’annonce délicate. Selon TMW, l’Hellas Vérone a fixé le prix de son jeune prodige à 12 millions d’euros. Une somme conséquente que l’OM pourrait être amené à débourser en cas de belles ventes lors de ce mercato.

De plus, les Phocéens ne sont pas les seuls sur les traces de Reda Belahyane puisque l’Inter Milan et Naples suivraient également de près le dossier. L’OM devra donc faire preuve de toute sa détermination pour s’attacher les services de ce jeune talent marocain et renforcer ainsi son effectif en vue de la deuxième partie de saison.