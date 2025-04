Mercato FC Nantes : Kita offre un phénomène à Kombouaré

En quête de renouveau, le FC Nantes prépare déjà la saison prochaine avec un mercato stratégique. Le club dirigé par Waldemar Kita entend surtout miser sur l’éclosion de jeunes talents pour réformer le groupe d’Antoine Kombouaré. Parmi eux, Yassine Benhattab, prêté à Aubagne, suscite de grandes attentes après une saison éclatante en National.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab, un prêt transformé en tremplin

Le FC Nantes s’active en coulisses pour retrouver de la fraîcheur dans son effectif. Dans cette optique, Waldemar Kita, président du club nantais, a décidé de parier sur Yassine Benhattab, jeune milieu de terrain de 22 ans actuellement prêté à Aubagne. Auteur de prestations de haut vol en National, le Franco-Algérien impressionne par sa qualité technique, sa vision du jeu et son impact physique.

Son récent triplé contre Châteauroux a définitivement scellé sa réputation de phénomène en devenir. Envoyé à Aubagne pour acquérir du temps de jeu loin de la pression de la Ligue 1, Benhattab a largement dépassé les attentes. Titulaire indiscutable, il a su enchaîner les performances solides et devenir un acteur majeur de la saison en National.

Ce prêt, initialement vu comme une étape de formation, s’est mué en véritable tremplin pour le jeune milieu, sous l’œil attentif de la cellule sportive du FC Nantes. Fort de cette progression éclatante, Yassine Benhattab est attendu avec impatience pour la saison 2025-2026. Le staff dirigé par Antoine Kombouaré voit en lui une solution crédible pour dynamiser un entrejeu en quête d’inspiration et de créativité.

Si le jeune talent parvient à confirmer lors de la préparation estivale, il pourrait s’imposer comme l’une des révélations de la prochaine saison en Ligue 1. Le FC Nantes tient peut-être là sa future pépite, capable d’insuffler un vent de fraîcheur et d’espoir à une équipe en reconstruction. Supporters et dirigeants n’attendent plus qu’une chose : voir Benhattab éclore sous les couleurs jaunes et vertes.