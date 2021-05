Naples Mercato : Le club italien tient son nouvel entraîneur

Publié par Melvin le 31 mai 2021 à 15:15

Au bord du podium, Naples a manqué d'un rien une qualification pour la Ligue des Champions. C'est désormais l'heure d'un nouveau cycle pour le club. Plusieurs cadres de l'effectif tels que Kalidou Koulibaly sont plus que jamais annoncés sur le départ. De plus, le club italien a annoncé le départ de Gennaro Gattuso à l'issue de la saison. Pour le remplacer plusieurs noms ont été évoqués, notamment Christophe Galtier et Sergio Conceiçao.

Luciano Spalletti nouvel entraîneur de Naples

Il n'en est rien. En effet, Aurélio de Laurentis a annoncé la signature de Luciano Spalletti à la tête du club napolitain. « J'ai le plaisir d'annoncer que Luciano Spalletti sera le nouvel entraîneur de Naples à partir du 1er juillet prochain. Bienvenue Luciano, ensemble nous ferons un excellent travail », a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Le technicien italien était libre depuis son départ de l'Inter Milan en 2019. Il sera chargé de remettre Naples en Ligue des Champions, chose que le club n'a plus réussi depuis deux saisons. Ce dernier débarquera dans un contexte compliqué. Il est connu qu'Aurélio de Laurentis aime bien s'immiscer dans le travail de ses entraîneurs, comme ça a été le cas avec les deux derniers, à savoir Gennaro Gattuso et Carlo Ancelotti.

Un effectif à reconstruire du côté de Naples

Luciano Spalletti va devoir s'attacher à reconstruire un groupe qui va subir plusieurs départs. En effet, Elseid Hysaj ou encore Nikola Maksimovic vont quitter le club cet été, leurs contrats se terminant à l'issue de la saison. De plus, Timoué Bakayoko va repartir du côté de Chelsea, lui qui fut un pilier de la formation de Gattuso. Le natif de Certaldo va quand même pouvoir compter sur Matteo Politano, l'un des meilleurs joueurs de Napoli cette saison. Ce dernier a vu le club napolitain levé son option d'achat. L'heure est plus que jamais à la reconstruction du côté de Naples.