Mercato OM : Luiz Felipe à Marseille, c’est fait !

Luiz Felipe est la première recrue de ce mercato hivernal de l’OM. En quête de renfort pour sa défense, Marseille vient de boucler la signature du joueur de 27 ans. L’Italien débarque dans la cité phocéenne dans un transfert gratuit.

Mercato OM : Luiz Felipe, le joli coup de maître de Marseille

L’Olympique de Marseille réalise une très bonne opération sur ce mercato hivernal. Alors que la piste Danilo de la Juventus s’est progressivement refroidie, le club phocéen a su saisir une très bonne opportunité en s’assurant les services de Luiz Felipe.

Le défenseur central italien, passé par la Lazio Rome et le Betis Séville, arrive librement à Marseille pour renforcer une défense qui en avait grandement besoin. C’est une information révélée par Relevo et confirmée par Foot Mercato, qui annonce qu’il va s’engager pour 18 mois .

Face aux incertitudes concernant l’avenir de certains défenseurs centraux comme Lilian Brassier et les performances inconstantes de certains autres à l’instar de Derek Cornelius ou Leonardo Balerdi, l’OM cherchait activement un renfort de poids pour solidifier son axe central. Le profil de Luiz Felipe, défenseur robuste et expérimenté, correspondait parfaitement aux attentes de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi.

🚨#MercatOM 🔵⚪️



✅ accord trouvé entre l’OM et Luiz Felipe qui arrive libre en provenance d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite



✈️le défenseur central 🇮🇹de 27 ans arrive lundi à Marseille et va s’engager jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣



(👋 @FabrizioRomano)



W @Santi_J_FM pic.twitter.com/HTAe94fAjM — Sébastien Denis (@sebnonda) January 4, 2025

Luiz Felipe, un renfort de poids pour Marseille

Âgé de 27 ans, Luiz Felipe, suivi par Marseille depuis un temps, a déjà fait ses preuves dans les grands championnats européens. Après avoir brillé à la Lazio Rome, il a poursuivi sa carrière au Betis Séville avant de tenter l’aventure en Arabie Saoudite. Malheureusement, son expérience à Al-Ittihad a été freinée par des pépins physiques après avoir disputé 18 rencontres. L’arrivée de Luiz Felipe est une excellente nouvelle pour l’OM.

L’Italien apporte son expérience, sa technique et sa capacité à s’imposer dans les duels. Il devrait rapidement s’intégrer dans le onze de départ marseillais et apporter une plus grande stabilité à la défense. Avec cette signature, l’OM montre une nouvelle fois son ambition de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Le club phocéen a su anticiper les besoins de l’équipe et a recruté un joueur de qualité pour renforcer son effectif.