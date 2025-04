OL-SRFC : Beye tacle ses joueurs et veut des changements

Le Stade Rennais de Habib Beye est tombé de haut face à l’OL (4-1) lors de son déplacement au Groupama Stadium samedi. Une défaite amère pour l’entraîneur du SRFC, qui n’a pas mâché ses mots après la rencontre.

OL-SRFC : Une défaite amère mais logique du Stade Rennais selon Beye

Depuis son banc de touche, Habib Beye a assisté impuissant à la débâcle collective de son équipe. Une défaite 4-1 face à une équipe de l’OL qui devait se remettre de son échec dans le derby face à l’ASSE après une élimination douloureuse en Ligue Europa. Présent au micro de DAZN l’entraîneur du club breton a reconnu sans détour la supériorité de l’adversaire.

« On ne pouvait pas espérer mieux ce soir au vu de la qualité de l’adversaire et de ce qu’on a fourni collectivement sur ces 90 minutes. On a été dominés sur tous les plans », a-t-il concédé, dans une analyse lucide. Malgré quelques intentions dans le jeu, les Rennais ont été rapidement débordés par l’intensité et la justesse technique des Lyonnais.

Un appel clair à des changements internes

S’il a salué le premier but lyonnais, « exceptionnel » selon lui, le technicien sénégalais a dénoncé la passivité de son équipe sur les autres réalisations. « Il nous a manqué de la capacité, dans notre bloc défensif, à accompagner leur décrochage », a regretté Habib Beye.

L’ancien entraîneur du Red Star a d’ailleurs souligné un manque général de rigueur et de combativité, des défauts rédhibitoires face à une formation aussi solide que l’OL. Conscient de sa part de responsabilité, l’ancien défenseur n’a pas éludé ses torts. « Il y a une part de responsabilité pour le coach, je suis le premier à dire que je suis responsable », a-t-il assumé.

Habib Beye a aussi lancé un avertissement à son groupe et à son club : « Il faudra que certaines choses changent dans le club, sur les attitudes, car ce soir je trouve qu’on n’a pas été irréprochables dans ce domaine ». Un message fort, qui pourrait annoncer des décisions importantes dans les semaines à venir.