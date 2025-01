Mercato Stade Rennais : Brice Samba débarque au SRFC, les détails du contrat !

Le gardien de but français, Brice Samba, est arrivé au Stade Rennais et a passé sa visite médicale avec succès. L’officialisation de sa signature au SRFC est imminente.

Mercato Stade Rennais : Brice Samba va s’engager avec le SRFC cet hiver

Le mercato hivernal s’anime du côté du Stade Rennais. Après la signature de Seko Fofana en provenance d’Al Nassr, une nouvelle recrue de poids sera officialisée au SRFC dans les prochaines heures. Brice Samba, le gardien de but du Racing Club de Lens, quitte le Nord de la France pour rejoindre le Stade Rennais.

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Brice Samba vers la Bretagne est désormais acté. Les deux clubs ont accéléré les négociations ces derniers jours et ont enfin trouvé un accord définitif pour le transfert du gardien de but français. Selon le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, l’international français a posé ses valises à Rennes ce mercredi 8 janvier 2025 et a passé avec succès sa visite médicale.

Pour s’attacher les services de Brice Samba, le Stade Rennais a déboursé une somme importante. Selon RMC Sport et Foot Mercato, le montant du transfert est estimé entre 12 et 15 millions d’euros. Brice Samba va s’engager avec le club breton jusqu’en juin 2029.

Cette arrivée fait suite à celle de Pau Lopez à Lens, un véritable effet domino qui a accéléré les négociations entre les deux clubs. Le RC Lens, qui a officialisé l’arrivée du gardien espagnol hier, a ainsi ouvert la voie à Brice Samba pour rejoindre la capitale bretonne.