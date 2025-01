Mercato AJ Auxerre : Lassine Sinayoko ciblé par deux clubs du top 5 de la Premier League

En grande forme depuis le début de la saison en Ligue 1, Lassine Sinayoko est devenu l’un des piliers de l’AJ Auxerre. Grâce à ses performances, l’avant-centre malien de 25 ans attire l’attention de plusieurs clubs anglais, dont deux figurent parmi le top 5 de la Premier League.

Trois clubs anglais à la poursuite de Lassine Sinayoko

Sous contrat avec l’AJ Auxerre jusqu’en juin 2026, Lassine Sinayoko pourrait néanmoins faire ses valises dès cet hiver. Si son départ représenterait une perte sportive pour les Auxerrois, il constituerait un avantage financier non négligeable. Avec 17 matchs joués toutes compétitions confondues, 2 buts et 4 passes décisives, l’international malien est un élément clé de l’effectif. À l’étranger, il suscite l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Angleterre.

Selon Top Mercato, Nottingham Forest et Newcastle United, respectivement troisièmes et cinquièmes de Premier League avec 40 et 35 points, seraient particulièrement intéressés. Newcastle, en pole position, aurait même entamé des discussions avancées avec l’AJA, qui réclame une indemnité de transfert comprise entre 5 et 6 millions d’euros.

Par ailleurs, Fulham FC (9e avec 30 points), auteur d’une saison solide, suit également de près le dossier. Ces trois prétendants offrent à Lassine Sinayoko une opportunité unique de découvrir la Premier League, un championnat prestigieux qu’il n’a encore jamais exploré.

Né à Bamako et évalué à 3,5 millions d’euros, Lassine Sinayoko porte les couleurs de l’AJ Auxerre depuis 2017. Formé dans les équipes U19 et réserve, il a intégré l’effectif professionnel en juillet 2019. Sa régularité et sa polyvalence en attaque en font un profil convoité, particulièrement en Angleterre, où son style pourrait parfaitement s’adapter.