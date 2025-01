PSG : Presnel Kimpembe et le Paris SG à couteaux tirés ! 

Presnel Kimpembe attend toujours de retrouver la compétition avec le PSG. Pendant ce temps, c’est l’avenir du défenseur central au sein du club de la capitale qui fait débat. La politique salariale imposée par le Paris SG met en colère l’international français.

PSG : Presnel Kimpembe en colère contre la nouvelle politique salariale

L’avenir de Presnel Kimpembe au PSG prend de plus en plus une tournure inattendue. De retour après une longue période de blessure, le défenseur central n’a toujours pas encore eu sa chance sous les ordres de Luis Enrique cette saison. C’est dans ce contexte que le joueur de 29 ans négocierait une prolongation de contrat avec le club parisien.

Mais les termes des discussions ne semblent pas faire les affaires de Kimpembe, qui aurait exprimé son mécontentement. En effet, le PSG a adopté un système de rémunération basé sur la performance individuelle. Les joueurs touchent un salaire de base moins élevé, mais peuvent obtenir des bonus conséquents en fonction de leur temps de jeu, de leurs statistiques et des résultats collectifs.

Un modèle économique qui ne semble pas convenir à Presnel Kimpembe, qui estime que les joueurs expérimentés ne devraient pas être pénalisés financièrement en cas de baisse de temps de jeu. Si des anciens comme Verratti, Kimpembe et Marquinhos avaient tous signé à l’époque, ils se posent désormais une question face à la nouvelle réalité au Paris Saint-Germain.

« Les anciens ont dit : « On est là depuis longtemps et maintenant si on ne joue pas, on ne gagne pas d’argent ? ». C’est notamment pour ça que Kimpembe est en colère, que Verratti a accepté de partir rapidement au Qatar et que Marquinhos l’a fait un peu à défaut », a révélé Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe, dans un entretien accordé à 100% PSG la tribune, podcast de France Bleu.