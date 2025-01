ASSE : Eirik Horneland, une ambition plus grande que le maintien à Saint-Etienne

Nommé en urgence à la tête de l’ASSE en raison des résultats catastrophiques d’Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland a pour mission d’assurer le maintien des Verts en Ligue 1. Toutefois, il nourrit un objectif secret qui va au-delà du simple maintien.

ASSE : Eirik Horneland vise les sommets au-delà du maintien

Le président de l’ASSE a nommé Eirik Horneland au poste d’entraîneur le 20 décembre dernier, avec pour mission principale de sauver l’équipe, menacée de relégation en Ligue 2. Mais derrière cet objectif prioritaire de la saison, le technicien norvégien nourrit une ambition plus grande.

Lors de la séance d’entraînement ouverte au public, mercredi, il a déclaré aux supporters avoir l’intention de ramener le club stéphanois au sommet du football français, comme par le passé. « L’AS Saint-Etienne est un grand club et nous devons jouer comme un grand club. Nous devons développer ce club pour qu’il redevienne un grand club », a-t-il confié.

Pour rappel, l’ASSE est un club historique du football français, dix fois champion de France et six fois vainqueur de la Coupe de France. Le club compte également cinq trophées de champions et une Coupe de la Ligue. Cependant, son dernier titre de champion remonte à 1981 et son dernier trophée, à 2013.