Mercato Stade Rennais : Wilson Samaké de retour au SRFC !

Le Stade Rennais scelle l’avenir de Wilson Samaké. Le jeune attaquant malien va faire son retour au SRFC quelques mois seulement après son départ.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC boucle le retour de Wilson Samaké

Le Stade Rennais a décidé de rapatrier prématurément son jeune attaquant, Wilson Samaké. Prêté à Châteauroux en National depuis le 26 octobre dernier, le Malien de 20 ans a résilié son contrat avec cette formation ce jeudi 9 janvier, selon Le Parisien.

En cinq apparitions sous les couleurs de la Berrichonne, dont trois titularisations, Wilson Samaké n’a pas trouvé le chemin des filets, mais il a délivré une passe décisive. Malgré les statistiques peu convaincantes du Malien, le club breton a choisi de le faire revenir afin de réévaluer ses options pour la suite de la saison. Il est prévu que le joueur reste à Rennes jusqu’à la fin de cette saison.

La source indique que ce retour permet au Stade Rennais de disposer d’une place supplémentaire pour un éventuel prêt en France. En effet, le club avait atteint le quota maximal autorisé avec six joueurs déjà prêtés en France (Jaouab, Do Marcolino, Bamba, Omari, Jacquet et Salah). Dans le sens des départs cet hiver, cinq joueurs vont plier leurs bagages et quitter le Stade Rennais. Jota, Glen Kamara, Baptiste Santamaria, Christopher Wooh et Henrik Meister n’entrent pas dans les plans de Jorge Sampaoli.