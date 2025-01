FC Nantes – ASM : Une série noire à briser pour le FCN face à l’AS Monaco

Le FC Nantes accueille l’AS Monaco ce vendredi pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’annonce délicate pour le FCN, confronté à une série de statistiques peu favorables face à son adversaire du jour.

FC Nantes – AS Monaco : L’ASM, une bête noire pour le FCN

A peine sorti d’un nul solide face au LOSC, le FC Nantes doit déjà se lancer face à un autre adversaire de taille. En effet, pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, les Canaris retrouvent la Beaujoire face à l’AS Monaco. Il s’agit d’un adversaire qui ne réussit plus au FCN depuis plusieurs matchs.

Depuis plusieurs saisons, l’AS Monaco semble avoir pris le dessus sur Nantes. Les statistiques sont sans appel : lors des cinq dernières confrontations à la Beaujoire, les Nantais n’ont pas réussi à s’imposer. Ils sont sur une série de trois nuls et deux victoires. Le FC Nantes a inscrit six buts et encaissé 13 buts sur ces cinq derniers matchs de L1. Une série noire que les Canaris auront à cœur d’inverser.

Un mercato actif en coulisses au FCN

En parallèle de cette rencontre, les dirigeants nantais travaillent activement sur le mercato. L’arrivée d’Eliot Matazo, le jeune milieu de terrain monégasque, est évoquée depuis plusieurs semaines. Les deux clubs seraient en discussions, mais un accord n’a pas encore été trouvé.

Le profil d’Eliot Matazo intéresse fortement les dirigeants nantais. Son jeune âge, son potentiel et son expérience en Ligue 1 font de lui un joueur très prometteur. Cependant, l’ASM pourrait être réticente à laisser filer l’un de ses jeunes talents. Ce match face à Monaco revêt donc une importance particulière pour le FC Nantes.

Une victoire permettrait non seulement de sortir de cette série négative face à son adversaire du jour, mais aussi de consolider sa place au classement. De plus, une bonne performance pourrait accélérer les négociations pour le transfert d’Eliot Matazo.